Investigadas catro persoas polo roubo dun transformador eléctrico en Baralla (Lugo)

A Garda Civil imputou como investigadas a catro persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza dun transformador eléctrico instalado no termo municipal de Baralla (Lugo) e valorado en máis de 6.000 euros.

As persoas investigadas son catro homes, de 21, 23, 28 e 35 anos de idade, todos eles veciños de Lugo, segundo informou o Instituto Armado nun comunicado de prensa.

Axentes da Garda Civil, tras ter coñecemento da subtracción, iniciaron unha investigación que deu como resultado a localización da carcasa baleira do transformador subtraído nas inmediacións dun poboado próximo á capital luguesa.

Segundo relatan as mesmas fontes, foi entregada á empresa propietaria do material subtraído a carcasa recuperada, mentres que as persoas investigadas foron postas a disposición do Xulgado de Instrución de Becerreá (Lugo).