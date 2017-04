O Porto de Vigo estrea a súa nova páxina web, que engade información a tempo real sobre capturas, prezos e buques

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo (APV), Enrique López Veiga, presentou este martes a nova páxina web da institución, que ofrece información transparente, completa e a tempo real sobre cuestións como capturas, prezos e buques, así como contidos como libros e arquivos fotográficos e documentais.

O Porto de Vigo presenta nova web. | Fonte: Europa Press

Esta nova web, á que se pode acceder desde este martes a través de www.apvigo.com, supón unha renovación estética, de contidos, tecnoloxías e imaxe e supón "unha clara aposta de servizo ao usuario, que disporá de zonas privadas e exclusivas con datos inherentes á súa actividade", destacou López Veiga.

Entre a información dispoñible inclúense as capturas de pesca, a súa comercialización diaria e prezos de venda; datos dos servizos marítimos regulares --liñas, navieras, frecuencias, etc.--, dos cruceiros e dos buques que prevén entrar a curto prazo ou que se atopan no porto --coa súa localización exacta e operativa--; e a temperatura, clima e atractivos turísticos da cidade.

Ademais, habilitouse un portal interno "específico e exclusivo" para os traballadores da Autoridade Portuaria, que funcionará como unha ferramenta de comunicación e de xestión bidireccional entre empresa e traballadores. "O importante é dar exemplo de transparencia; demostrar que somos os primeiros en transparencia", remarcou López Veiga.

A web, accesible a través de ordenadores e de calquera dispositivo móbil, e traducida ao castelán, galego, inglés e francés, está orientada tanto aos axentes e operadores portuarios e loxísticos de Vigo e a súa contorna, como ás armadoras, cargadores e receptores de mercadorías, operen de forma habitual ou sexan clientes potenciais.