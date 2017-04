En Marea acusa o Goberno central de "bloquear as remunicipalizacións de servizos públicos" por parte das administracións locais --a través de varias disposicións adicionais incorporadas ao proxecto de lei de orzamentos xerais do estado-- co obxectivo de "blindar o gran negocio" a empresas multinacionais.

Rueda de prensa de En Marea | Fonte: Europa Press

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, e a deputada Carmen Santos ofreceron unha rolda de prensa este martes para denunciar o "ataque á soberanía municipal" que supón esta medida, sumada á redución do que os concellos reciben dos orzamentos xerais.

En concreto, Santos acusou ao Executivo de Mariano Rajoy de tratar de "estrangular" a autonomía e a independencia dos consistorios, en favor dos seus "amiguetes", para incrementar o seu negocio.

Pola súa banda, Sánchez lembrou que o actual modelo de financiamento local "discrimina gravemente" aos concellos galegos, e criticou ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque "non moveu nin un dedo" para cambiar esta situación.

"EMPRESAS ATRÁPAO TODO"

Na súa exposición, Sánchez cargou contra a xestión privada de servizos municipais ao entender que a externalización realizouse en base ao "argumento falso" de que é "máis eficiente".

Ao contrario, asegurou que as "grandes empresas" que se fan con estes servizos teñen "como único mérito as boas relacións co poder", e non "o mérito de saber facer".

Adxudícanse o servizo e posteriormente subcontrátano, segundo dixo, coa consecuente "precarización" para os traballadores e "diminución de calidade" para os usuarios.

"Son empresas atrápao todo", destacou o viceportavoz de En Marea, antes de citar á "Santísima Trindade" composta, afirmou, por ACS, Ferrovial e FCC.

Respecto diso, subliñou que o mesmo se encargan da limpeza que da xestión de gardarías e residencias de maiores, así como do mantemento dos estaleiros.

Para Sánchez, "Pachi de Lucas -vinculado pola oposición co presidente galego- é un afeccionado comparado con Feijóo e Montoro", polo que o Estado proponse facer agora mediante as disposicións introducidas nas contas.

De acordo cos seus números, "o negocio que se move é enorme" e alcanza os 40.000 millóns de euros "de xestión externalizada" no conxunto estatal. "Montoro e Feijóo queren que o manteñan e se é posible que se amplíe no futuro", agregou.

Fronte a isto situou aos concellos gobernados polas 'mareas', como "punta de lanza" na "batalla" pola xestión directa, e esixiu "respecto á autonomía local, que é o respecto á democracia", pola cidadanía que apoia a estes gobernos.

BALANCE NA CORUÑA E SANTIAGO

Cuestionado polos xornalistas sobre se isto pode lastrar o balance, por exemplo, dos gobernos de Marea Atlántica na Coruña e Compostela Aberta en Santiago, Sánchez valorou que "non se embaza" o seu labor "se se mostra a vontade de facelo".

Por iso, limitou esta medida do Goberno a "un obstáculo máis nesa loita", algo que, incidiu, "é deliberado". "Por iso queremos que o Parlamento galego pronúnciese", rematou.