Xunta di que a adxudicación da xestión do castro de San Cibrao de Las cumpre a lei e En Marea ve privatización

A directora xeral de Patrimonio Cultural, Mari Carmen Martínez, destacou que a adxudicación da xestión do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica de San Cibrao de Las, en Ourense, cumpre a lexislación vixente mentres que En marea denunciou a súa "privatización" en mans "dunha empresa do alcalde de Campo Lameiro e do seu fillo".

Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

A titular de Patrimonio Cultural compareceu este martes na Comisión de Educación e Cultura para dar resposta a unha pregunta formulada pola parlamentaria de En Marea Ánxeles Cuña, quen cuestionou a concesión á empresa Espiral Xestión Cultural, "do rexedor de Campo Lameiro", "a pesar de destruír un petróglifo cando xestionaba o parque arqueolóxico do seu municipio".

Respecto diso, Mari Carmen Martínez replicou que as críticas do partido instrumental "carecen de rigor" dado que o concurso público "axustouse totalmente á normativa administrativa" e destacou que a entidade privada presenta de forma continua "toda a documentación requirida" como as memorias anuais ou os informes mensuais relativos a visitantes, queixas ou suxestións.

Ademais, destacou que as memorias que remite a concesionaria á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria inclúe a relación dos postos de traballo, que "respecta o equipo mínimo contemplado nos pregos". "O adxudicatario ten que comunicar á Consellería todos os cambios de persoal e garantir a prestación do servizo", manifestou.

Fronte a iso, En Marea reclamou unha auditoria pública á empresa ao considerar que "hai dúbidas" tanto no "proceso de adxudicación" como na "xestión en todo este tempo, con incumprimentos no número de persoas contratadas", unha petición que foi rexeitada pola directora xeral de Patrimonio Cultural.

CONSERVATORIOS DE MÚSICA

Pola súa banda, na sesión plenaria, tamén compareceu o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, en resposta a unha pregunta formulada pola deputada nacionalista Olalla Rodil, quen trasladou á Xunta as críticas do profesorado dos conservatorios que piden ter acceso libre á oferta de emprego público en educación que, segundo denuncian, reserva as prazas aos docentes de Educación Secundaria Obrigatoria.

Respecto diso, José Manuel Pinal destacou que a única finalidade da Xunta é "racionalizar os recursos humanos dispoñibles" cuestión pola que, segundo indicou, "permitiu que profesores de música puidesen solicitar prazas en especialidade de conservatorios sempre que contasen cunha titulación concordante, neste caso o título superior de música".

E é que, conforme volveu a censurar, na súa etapa, o bipartito convocou oposicións para cubrir "máis prazas" das que se prevía que ían ser necesarias. "Non hai que escapar da orixe deste conflito, a única finalidade foi racionalizar os recursos humanos dispoñibles en resposta a unha situación absurda xerada por outros". Ademais, acusou á oposición de "estar en contra de practicamente todo" para defender "a un pequeno grupo de docentes interinos".

Este tema tamén foi obxecto de debate a través dunha proposición non de lei presentada polo Grupo Parlamentario Socialista que, a pesar de contar co apoio de BNG e En Marea, foi rexeitada cos votos en contra do Grupo Parlamentario Popular.