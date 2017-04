A Consellería de Medio Rural remarcou este martes que na provincia de Lugo traballan na actualidade un total de 105 condutores de motobomba e que o número de vacantes neste servizo "atópase dentro do normal".

"A porcentaxe de prazas sen cubrir está dentro dos cocientes normais do persoal do servizo de loita contraincendios da Xunta", trasladou a Xunta a Europa Press, despois de que o delegado de UXT de persoal laboral do servizo de defensa contra incendios de Lugo, José Manuel Pérez, alertase de que "non hai condutores para as motobombas".

Fronte a iso, a Consellería subliñou que o número de vacantes está nos parámetros de normalidade. Engadiu que, nalgúns casos, as vacantes débense a baixas de longa duración e tamén se producen pola xubilación dalgún traballador.

"Pero trátase de ocos puntuais no dispositivo que non alternan substancialmente o seu funcionamento", subliñou.

Por último, incidiu en que a cobertura destas prazas faise "de forma progresiva" e "seguindo un calendario acordado cos representantes dos traballadores", o que permite que o servizo de loita contra incendios estea "debidamente operativo durante todo o ano" e, especialmente, cando se inicie "a tempada de risco elevado", o 1 de xullo.