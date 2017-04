A oposición pide á Xunta que dialogue co sector do teatro sobre os criterios de selección do CDG

En Marea, PSdeG e BNG, a iniciativa dos nacionalistas, pediron á Xunta que abra un proceso de diálogo co sector do teatro co obxectivo de elaborar uns novos criterios que rexan a selección do persoal por parte do Centro Dramático Galego (CDG) que "non limiten ou condicionen a calidade artística que debe primar" nas creacións artísticas.

Comisión Educación Parlamento | Fonte: Europa Press

A iniciativa, que foi rexeitada polo PPdeG, foi defendida pola deputada do Bloque Olalla Rodil, quen lamentou as "múltiples eventualidades" polas que tivo que pasar o proceso de elección do elenco do último espectáculo do CDG 'Martes de Carvanal' e que, como lembrou, chegaron a provocar a dimisión da metade do tribunal polo seu "desacordo co sistema a aplicar para configurar a repartición da obra", ao entender que "dificulta enormemente o proceso artístico".

"Non se pode aplicar á selección dun elenco para unha obra de teatro, para unha creación artística, os mesmos criterios que se aplican para seleccionar persoal funcionariado para a administración a través dun concurso oposición, por moito que o CDG sexa unha institución pública", argumentou Rodil durante o debate da iniciativa parlamentaria na Comisión de Cultura e Educación da Cámara galega.

Por iso, o Bloque pediu á Xunta, en concreto á Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a apertura dunha mesa de diálogo co sector para buscar unha solución de face ás "futuras obras" que se programen no Centro Dramático Galego, con "criterios que non menoscaben a creación artística".

Esta proposición non de lei contou co apoio de En Marea, cuxa deputada Ánxeles Cuña secundou que "non se pode aplicar a lei de función pública" nestes procesos de selección como "se se tratase de funcionarios" aínda que sexa "persoal fixo descontinuo".

"O director debe formar parte da elección de elenco, que non ten porque estar motivada por cuestións personalistas pero nesta profesión coñecémonos todos", manifestou a parlamentaria que, precisamente, lembrou que a súa experiencia profesional nesta rama.

"PROBLEMA XURÍDICO"

Ánxeles Cuña tamén criticou que estes problemas xurdisen "por primeira vez" na elección dos actores para esta obra pero "non co resto dos compoñentes". "Hai un problema xurídico pero ten solución", incidiu.

Pola súa banda, o deputado socialista Luís Álvarez tamén se situou a favor desta petición ao considerar que "os criterios que se empregan son absolutamente inadecuados". "Isto non é un proceso de elección de funcionarios", subliñou.

Respecto diso, a deputada popular Teresa Ejerique, recoñeceu a existencia dunha "colisión" pero defendeu a actuación da Xunta neste tema ao lembrar que a Agadic é "unha axencia pública". "Non é o mesmo elixir un equipo para unha axencia pública que para unha privada", sinalou.

Por iso, propuxo engadir como emenda á iniciativa do BNG a necesidade de que "o proceso respecte a lexislación vixente". Este aspecto foi rexeitado polos nacionalistas, que aseguraron que incluír este aspecto motivaría "deixar as cousas igual", ante o que o PPdeG avanzou o seu voto en contra.

"É verdade que hai un conflito, sabemos que xa están nun proceso de diálogo, pero a verdade é que cumprir a lexislación é máis complicado nuns sectores que noutros e ten que rexer o cumprimento da lei", sinalou.