O Parlamento insta á Xunta a levar a cabo unha batería de medidas de loita contra os abusos sexuais infantís

O Parlamento galego instou este martes á Xunta a levar a cabo unha batería de medidas de loita e prevención contra os abusos sexuais infantís.

Comisión de Sanidade no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Nesta proposta do PSdeG, transaccionada co PP --co apoio do BNG e abstención de En Marea--, a Cámara reclama campañas de prevención contra os malos tratos e o abuso sexual a menores, con accións formativas, así como a posta en marcha dun programa de asesoramento e coordinación das actuacións.

Tamén se empraza a actualizar o protocolo de actuación en abusos sexuais a menores e a contar coa colaboración das entidades sen ánimo de lucro especializadas na materia.

Ademais, o Parlamento require á Xunta que se dirixa ao Goberno central para facer unha revisión da lexislación en materia de consentimento dos proxenitores para garantir a adecuada protección da infancia.

"REALIDADE OCULTA"

A este respecto, Noela Blanco (PSdeG) chamou á Xunta a "pór recursos" contra esta secuela, pois "hai algo que non se está facendo" cando só chega a procedemento xudicial "entre o 10% e 20%" dos casos de abusos a menores.

Por iso, a socialista apela a traballar contra unha "realidade oculta", na que moitos nenos "arrastran sentimentos de culpa, de vergoña e de ira", "non só na súa infancia, senón na súa vida adulta", sen o apoio necesario.

A continuación, lamenta que esta problemática é tamén "cuestión de xénero", pois "unha de cada catro nenas sofre ou sufriu esta situación". "O consenso aquí é importante para sacalos do pozo no que están", remarca Blanco.

Nesta liña, Montse Prado (BNG) pediu "ir máis aló do que a Xunta está a facer", porque ao redor do "80% dos casos tápanse" ao ser no ámbito familiar. Así, esixe actuar "cando se produce o abuso e cando se denuncia", pero tamén "na prevención" e en "sensibilizar".

Pola súa banda, María Ángeles García Míguez (PP) subliñou que este é "un tema moi importante", pero defendeu o labor da Xunta, que xa "conta cun programa específico".

Paula Vázquez Verao (En Marea) puxo o foco sobre que os datos de abusos a menores en Galicia "non son fiables", segundo denuncian as propias asociacións, polo que "hai que actualizalos".

Con todo, o PP rexeitou a realización dun estudo pormenorizado da realidade destes abusos sexuais na Comunidade, tal e como pedía a iniciativa orixinal, pois xa "hai datos moi fiables".