O Parlamento insta á Xunta a impulsar iniciativas para difundir a obra e o pensamento de Carlos Casares

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a impulsar e desenvolver iniciativas que contribúan a divulgar o coñecemento da obra literaria e do pensamento galeguista do autor ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, Carlos Casares.

Comisión Educación Parlamento | Fonte: Europa Press

Esta proposición non de lei, que lembra que esta homenaxe coincide co 50 aniversario da publicación de 'Vento Ferido', foi aprobada pola unanimidade das forzas da Cámara galega durante a Comisión de Cultura e Educación tras ser proposta polo Partido Popular.

A iniciativa, defendida polo deputado popular Carlos Gómez Salgado, entre outras cuestións recoñece o "importante labor" desenvolvido por Carlos Casares no ámbito da normalización lingüística, da modernización da cultura e na dignificación da lingua galega.

O texto final incorporou unha emenda formulada polo parlamentario socialista Abel Losada, quen pediu que este labor de divulgación do legado material e cívico de Carlos Casares "mantéñase máis aló do ano 2017, no que se lle dedica o Día das Letras Galegas".

Pola súa banda, mentres a deputada de En Marea Ánxeles Cuña lembrou a contribución do autor ao recoñecemento social da lingua galega, a parlamentaria do Bloque Olalla Rodil pediu á Xunta que faga "o mesmo esforzo" en dar a coñecer a "todas as figuras" que se homenaxean o 17 de maio "e non en función do asumible que sexa a súa vida" para o discurso do PP.

DIFUSIÓN DA OBRA DE DOMINGO FONTÁN

Tamén a iniciativa do PPdeG foi aprobada pola unanimidade dos grupos da Cámara outra proposición non de lei a través da que o Parlamento insta o Goberno galego a difundir a vida e obra do xeógrafo, matemático e político galego Domingo Fontán autor do primeiro mapa topográfico científico de Galicia, a 'Carta Xeométrica de Galicia'.

No seu defensa, a deputada popular Teresa Egerique pediu ao Executivo autonómico que colabore coas distintas institucións públicas, coa Fundación Domingo Fontán e coa Asociación Domingo Fontán para conmemorar este ano 2017 o 200 aniversario do inicio da elaboración da 'Carta Xeométrica'.

Por outra banda, na sesión foron rexeitadas, cos votos en contra do PP, senllas iniciativas de En Marea e do PSOE. A primeira delas, formulada polo partido instrumental, pedía ampliar a oferta pública de FP na Costa da Morte, cuestión que os populares rexeitaron ao asegurar que esta modalidade educativa axústase ás demandas da poboación da zona.

Pola súa banda, a segunda, defendida polo PSdeG, pedía á Xunta que se interesase polo estado da tramitación do expediente referido ao proxecto presentado pola sociedade propietaria do mosteiro de Oia, en Pontevedra, para a súa rehabilitación e conversión nun complexo hoteleiro para que desenvolvese mecanismos de protección efectivos do patrimonio.