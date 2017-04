A Xunta destina un millón a cooperar cos concellos para conservar e promocionar o Camiño Francés

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, asinou este martes un convenio cos alcaldes dos concellos polos que discorre o Camiño Francés co obxectivo de manter a ruta "en condicións óptimas", á vez que se dota de "valor e calidade" á peregrinación.

Nava Castro asina un convenio cos concellos do Camiño Francés | Fonte: Europa Press

Nunha intervención ante os medios, Castro explicou que o convenio conta con 1 millón de euros distribuídos nos anos 2017, 2018 e 2019. Terá "carácter retroactivo" ata actuacións acometidas en xaneiro deste ano e os 11 municipios beneficiados serán Arzúa, Melide, Monterroso, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, O Pino, Portomarín, Samos, Sarria e Triacastela.

A directora de Turismo subliñou que os distintos recoñecementos cos que conta o Camiño Francés, así como "o importante tránsito" ao que se ve sometido e as esixencias de atención aos peregrinos, sobre todo en período estival, acreditan a importancia do convenio.

Tamén lembrou Galicia pechou o ano pasado con 277.854 peregrinos, unha cifra histórica que supera o dato alcanzado no último Xacobeo 2010 e que, deles, o 63 por cento escolleron o Camiño Francés.

"Somos conscientes dos gastos dos concellos, polo que, ao amparo deste acordo facilitamos que poidan levar a cabo a manter e conservar esta ruta", sinalou, antes de engadir que tamén se inclúen "melloras das infraestruturas" e á dotación de áreas de descanso.

ATENCIÓN AOS PEREGRINOS E PERSOAL

Así mesmo, contribúese a sufragar os gastos de atención aos peregrinos en cuestións como a iluminación pública ou a recollida de lixo. Ao tempo, a Xunta coopera nas actividades de promoción turística, e pretende garantir "a atención especializada e continuada" aos peregrinos en relación ao Camiño Francés.

A este respecto, Castro indicou que os concellos se comprometen a contratar persoal con formación en turismo e coñecementos sobre o Camiño de Santiago entre os meses de abril e setembro. A actualización continua da información nos portais web.

SÍMBOLO DA UNIDADE EUROPEA

Xunto a iso, subliñou que este ano se aspira a "pór en valor o papel do Camiño de Santiago como un dos símbolos históricos da unidade europea".

"E facémolo impulsando a unión e a cooperación entre os concellos", recalcou, antes de explicar que, por primeira vez, os concellos galegos do Camiño Francés entrarán a formar parte da Asociación de Municipios do Camiño Francés do ámbito estatal.

Ao seu xuízo, esta será "unha oportunidade" de profundar na cooperación e facilitar a posta en marcha conxunta de proxectos comúns en torno ao Camiño de Santiago, e tamén unha "moi boa ocasión" para fomentar o contacto entre as asociacións de amigos do Camiño existentes nos municipios e entre administracións.