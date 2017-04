Tribunais.- Condenado a 23 anos de cárcere o asasino da peregrina estadounidense Denise Pikka

A Audiencia Provincial de León condenou a 23 anos de cárcere a Miguel Ángel Muñoz Blas polo asasinato e roubo con violencia da peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, quen se atopaba realizando o Camiño de Santiago cando ocorreron os feitos en abril de 2015.

Presunto asasino peregrina | Fonte: Europa Press

Segundo a sentenza, á que tivo acceso Europa Press, Muñoz Blas foi condenado a 20 anos de cárcere polo asasinato da peregrina e a tres anos máis por un delito de roubo con violencia, ademais de que deberá indemnizar con 120.000 euros aos pais da vítima e con 30.000 ao seu irmán. Igualmente, deberá devolver aos pais de Denise Pikka os 1.132 dólares que a peregrina portaba cando se produciron os feitos.

A sentenza coñécese unha semana despois de que o xurado popular declarase, por maioría de oito votos contra un, ao único acusado do crime como culpable de asasinato por "causar intencionadamente a morte de Denise Pikka Thiem de forma sorpresiva e sen que a vítima puidese advertilo ou se puidese defender".

A sentenza da Audiencia Provincial de León considera probado que o 5 de abril de 2015, ao mediodía, a peregrina estaba a facer a etapa Astorga ata O Ganso, do Camiño de Santiago, cando se desviou para coñecer a localidade de Castrillo dos Polvazares, pero se desorientó ao seguir unhas frechas amarelas que lle levaron por un camiño que pasa por diante da leira onde reside o acusado.

Cando a muller pasou pola leira, Miguel Ángel Muñoz Blas achegouse a ela e acompañouna durante un tramo, pero nun momento determinado Denise Pikka sentiu incómoda pola presenza do home, quen golpeou "de forma sorpresiva" á peregrina na cabeza cun obxecto contundente, o que lle causou diversas lesións que lle provocaron a morte.

Para non ser visto, o asasino arrastrou o cadáver da peregrina, apoderouse da súa mochila e realizoulle un corte no pescozo cunha arma branca, tras o que espiu á muller e enterrouna baixo terra nun buraco, nas proximidades da súa propiedade. Meses despois, ante a presión policial e por temor a ser descuberto desenterró o cadáver e trasladouno ao lugar onde finalmente foi atopado.

O agora condenado queimou as roupas e pertenzas da vítima pero apoderouse de 1.132 dólares que Denise Pikka levaba consigo, billetes que o asasino cambiou nunha entidade bancaria o 17 de abril de 2015.

A sentenza redactada pola Audiencia Provincial de León non é firme, polo que contra ela cabe recurso de apelación ante a sala do civil e penal do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León que poderá interporse no prazo de dez días.