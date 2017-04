Galicia necesita 68 días de traballo por habitante para pagar a súa débeda, o cuarto menor dato por CC.AA. segundo AIReF

Galicia necesita 68 días de traballo por habitante para pagar a súa débeda autonómica a data de 2016, o que representa o cuarto menor dato por comunidades autónomas, despois dos de País Vasco e Madrid (53), Canarias (58) e Navarra (66), e do mesmo xeito que A Rioxa, segundo a información feita pública este martes pola Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF).

Cadro da Airef sobre a débeda | Fonte: Europa Press

No caso da débeda común, na comunidade galega serían precisos ata 305 días para facerlle fronte, tamén a data do pasado exercicio.

Así, este organismo predí que o conxunto das administracións públicas non alcanzará ata 2037 o obxectivo de débeda pública do 60% do PIB marcado para 2020, segundo o seu observatorio de débeda de peche do ano pasado.

O estudo constata que unicamente o subsector de corporacións locais alcanzará o valor de referencia previsto na lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira en 2020, mentres que o agregado de administracións públicas no escenario neutral de riscos non chegará ao obxectivo de débeda do 60% do PIB ata 2037.

A disposición transitoria primeira da mencionada lei establece un período transitorio ata o ano 2020 para o cumprimento dos límites de débeda establecidos para os distintos sectores: 60% do total para as administracións públicas, 44% para a Administración central, 13% para as comunidades autónomas e 3% para corporacións locais.

Con todo, segundo os orzamentos xerais do estado de 2017 o cociente de débeda pública do 99,4% rexistrada en 2016 baixaría un catro puntos porcentuais no período 2016-2019, en liña coa senda neutral prevista por AIReF, pero seguiría en 2020 a uns 35 puntos porcentuais por encima do obxectivo do 60% do PIB.

O organismo augura que a partir deste ano as comunidades contribúan lixeiramente á redución do cociente de débeda, aínda que o maior peso do axuste concéntrase na Administración central, especialmente a partir de 2019.

Dado o stock actual e as perspectivas para os principais determinantes da débeda nos próximos anos, o único subsector que se prevé que cumprirá antes de 2020 co obxectivo fixado na disposición é o de corporacións locais, que xa o alcanzou o ano pasado.

A nivel de comunidades autónomas, as mellor situadas son Madrid, Navarra e País Vasco, mentres que as que estarían máis desviadas do nivel de referencia en 2020 son Cataluña, a Comunidade Valenciana, Murcia e Castela-A Mancha, que seguirían necesitando destinar máis de 70 días de traballo adicionais respecto ao nivel de referencia.

AVOGA POR UNHA REVISIÓN DOS OBXECTIVOS

Para a AIReF, a constatación da non factibilidad do cumprimento da disposición transitoria primeira lapa a unha revisión da mesma, de modo que prevexa senllas esixentes, pero realistas, de converxencia aos niveis de referencia, en liña co previsto no punto 4 da devandita disposición.

O cociente de débeda sobre o PIB no conxunto das administracións públicas descendeu catro décimas no ano 2016, ata cumprir o obxectivo previsto do 99,4% (1,106 billóns de euros), aínda que en termos nominais o endebedamento público alcanzou un novo máximo anual histórico.

Desagregando a evolución anual por subsectores, obsérvase que tanto a conxunto Administración central e fondos da Seguridade Social, como as corporacións locais reduciron o seu cociente, ao contrario que o subsector comunidades autónomas.

O conxunto das comunidades autónomas aumentou a súa débeda en máis de 13.000 millóns de euros respecto ao 2015, e o comportamento foi bastante heteroxéneo, de maneira que a débeda descendeu só en tres das rexións (Illas Baleares, Canarias e Cataluña).

En sentido contrario, destacan os aumentos dos cocientes de Aragón (+1%), Cantabria (+1,1%), Estremadura (+2,2%), Rexión de Murcia (+1,5%) e Comunidade Valenciana (+1,1%).

MADRID, NAVARRA E PAÍS VASCO, AS ÚNICAS QUE CUMPRIRÁN EN 2020

Desta forma, o subsector de autonomías non logrará chegar ao nivel de referencia en 2020. A Comunidade Valenciana continúa sendo o territorio onde máis días de traballo por habitante necesítanse para pagar a débeda autonómica, 155 en total.

Por encima dos 100 días tamén está Castela-A Mancha (135 días); Cataluña (129 días); Illas Baleares (110 días) e Rexión de Murcia (106 días). Ademais, o alcance do valor de referencia do 13% en 2020 require un maior esforzo en relación ao resto de comunidades.

Respecto da débeda común, Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castela-A Mancha, Comunidade Valenciana, Galicia, Estremadura e Rexión de Murcia requiren máis de 300 días de traballo por persoa para repagar a fracción de débeda común que lles correspondería.

A dinámica prevista no escenario neutral de riscos por AIReF sinala que Madrid, Navarra e o País Vasco son as únicas comunidades que alcanzarían un nivel próximo ao valor de referencia do 13% do PIB en 2020 establecido na lei de estabilidade orzamentaria.

Así mesmo, o observatorio explica que o acceso aos mecanismos extraordinarios de financiamento, con condicións vantaxosas respecto ao mercado, supuxo un aforro considerable de intereses para as comunidades autónomas, cunha caída substancial no tipo implícito, mellorando claramente as condicións de financiamento experimentadas durante os anos de crises.

A nivel de subsector comunidades, no últimos catro anos pasouse de pagar un sobrecusto de 0,5 puntos porcentuais respecto ao Tesouro a un diferencial negativo de 1,2 puntos porcentuais (medido en diferenzas de tipos implícitos). As entidades locais alcanzaron en 2016 o valor de referencia establecido na lei para 2020 do 3% do PIB.

Segundo a AIReF, a evolución da débeda do subsector no seu conxunto presenta un perfil "sen grandes riscos para a sustentabilidade", aínda que existe unha "gran heteroxeneidade" entre as distintas corporacións e algunhas presentan grandes riscos de sustentabilidade.

Andalucía, Madrid, Aragón e Cataluña en menor medida, destacan por repartirse case cuartas quintas partes do total de débeda das entidades locais.

En calquera caso, a AIReF destaca que as corporacións locais obtiveron saldos primarios positivos desde 2012, que serviron tanto para a redución da súa débeda como para unha acumulación significativa de activos financeiros, con especial mención aos depósitos.