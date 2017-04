A área de Cultura da Deputación da Coruña participará en cinco feiras do libro da provincia

As feiras do libro de Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Rianxo e Ribeira contarán cunha caseta da Deputación da Coruña para difundir as súas publicacións e as iniciativas culturais do campo do libro e da lectura.

Entre outras iniciativas, a área de Cultura da Deputación informará sas iniciativas que desenvolve ao redor do libro e a lectura, ademais das actividades da Biblioteca Provincial ou das obras publicadas polo seu servizo de publicacións, entre elas, os recentes premios literarios como o Torrente Ballester, o González Garcés ou o Castelao.

Ademais, nos espazos da Deputación ofrecerase información sobre a nova convocatoria de premios do ámbito da cultura e de bolsas de investigación e creación artística que teñen o prazo de presentación aberto.

A participación da Deputación da Coruña nas feiras do libro responde tamén o obxectivo de apoiar ao sector libreiro que promove esta iniciativa, que cada primavera e verán achega os libros ao público e difunde a produción editorial da comunidade.