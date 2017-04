Deteñen a dous menores por furtar maquillaxe nunha tenda do centro de Vigo

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron por un furto a dous menores de idade, con domicilio en Moaña e Vigo, que pretendían irse dunha tenda da rúa Príncipe sen pagar pintaunllas e maquillaxe que esconderon entre as súas pertenzas dentro do probador.

Segundo a Policía Nacional, un vixiante de seguridade dun comercio informou de que vira como dous mozos collían xogos de unllas postizas, pintalabios e outras maquillaxes, para a continuación dirixirse cara á zona de roupa.

Tras coller varias pezas, as mozas introducíronse nos probadores, de onde saíron sen os artigos de drogaría, que tampouco estaban dentro do probador. Por iso, o vixiante deu aviso á Policía, que desprazou unha patrulla ata o exterior do establecemento.

Pouco despois, as mozas cruzaron os arcos de seguridade da tenda para irse e estes activáronse, momento no que foron interceptadas. Ao rexistrar os seus bolsos comprobouse que gardaban varios artigos da tenda que non abonaran, polo que foron detidas e trasladadas a comisaría, onde os seus pais foron informados e fixéronse cargo delas.