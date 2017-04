En Marea critica a negativa da vicepresidenta do Goberno a reunirse co alcalde durante a súa visita a Santiago

O portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez Reino, preguntou ao Executivo estatal pola negativa da vicepresidenta do Goberno, Soraya Saénz de Santamaría, a reunirse co alcalde de Santiago, Martiño Noriega, durante a súa visita á capital galega o pasado día 3 de abril.

A cabeza de lista de En Marea ao Congreso pola Coruña, Antón Gómez-Reino | Fonte: Europa Press

Nunha iniciativa rexistrada na Cámara baixa, Gómez Reino explica que o rexedor lle comunicou por carta á vicepresidenta a súa "total disposición" a manter un encontro con ela no Consistorio, invitación que Saénz de Santamaría rexeitou.

Así mesmo, na súa pregunta, o deputado de En Marea cuestiona ao Executivo estatal polo motivo polo que non se lle comunicou oficialmente o Concello compostelá a visita oficial á cidade da vicepresidenta e rexeitou a invitación do alcalde para manter unha reunión.

"Nas visitas ás xefaturas de Estado ou de corpos diplomáticos a administración local sempre entra no protocolo de contactos", explicou o deputado, que censura que a vicepresidenta "non respecte as normas de protocolo" e "mostre o respecto institucional debido ao alcalde dunha cidade como Santiago".

Ademais, tamén lle preguntou ao Executivo estatal se durante a súa visita Soraya Saénz de Santamaría pediu explicacións ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre as razóns polas que Galicia resultou "tan maltratada" nos Orzamentos Xerais do Estado para 2017.