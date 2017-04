O BNG remitiu este martes, día 11 de abril, unha carta ao ata agora concelleiro en Vedra (A Coruña) Roberto Castro para solicitarlle a renuncia á acta de edil tras "constatar" que "non comparte" o proxecto político da formación nacionalista.

"En base a ese afastamento político" o Bloque pediu ao concelleiro que devolva a acta "para que corra a lista e poida ocupar a súa responsabilidade" unha persoa que si se identifica co proxecto político que a organización ten para Vedra e o conxunto de Galicia.

Ademais, nun comunicado remitido aos medios, o BNG apelou tamén ao código ético que asumen todos os cargos electos para esta formación no momento de integrar unha candidatura.

Segundo explicou a formación nacionalista, este documento "recolle expresamente que as persoas que exercen cargos públicos comprométense a respectar, con independencia do que diten as cuestións legais, o criterio da organización de que as actas pertencen ao Bloque e non se conciben sen o apoio conxunto da militancia".