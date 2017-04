S.Santa.- Castilla-León e Galicia coordínanse para aumentar a seguridade viaria en rutas de acceso ao norte de Portugal

O Sector de Tráfico de Castilla-León xunto co de Galicia de forma coordinada cos centros de xestión de tráfico (CXT) da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) puxeron en marcha todos os medios humanos e materiais que teñen á súa disposición para o dispositivo especial de regulación e vixilancia do tráfico por estrada con motivo do inicio da Semana Santa. En especial ambas as comunidades coordínanse para aumentar a seguridade viaria nas rutas de acceso ao norte de Portugal.

Control da Garda Civil de Tráfico en Galicia | Fonte: Europa Press

En concreto, a Garda Civil e a DXT indicaron que estas camapañas pretenden "garantir a seguridade dos condutores que utilizan as principais vías de acceso a Galicia e norte de Portugal, para pasar uns días de descanso nas súas respectivas zonas turísticas da costa, segundas residencias, poboacións con actos relixiosos tradicionais".

Respecto diso, lembran que "Semana Santa é unha das épocas do ano con máis intensidade de circulación de vehículos, xa que nun curto espazo de tempo prodúcense multitude de desprazamentos con orixes e destinos similares", realizados nos mesmos días e horas. Por este motivo a Garda Civil "intensificou a vixilancia nas principais vías de acceso á nosa comunidade e o norte de Portugal".

Entre as accións prioritarias de vixilancia, as patrullas incidiron en velocidade, uso do cinto de seguridade, sistemas de retención infantil, así como consumo de alcol e drogas durante a condución, especialmente tras a comisión dunha infracción.

En canto aos controis de velocidade, segundo concreta o Instituto Armado, programáronse controis "en tramos de especial risco", en múltiples emprazamentos das principais rutas de acceso desde Castilla-León cara a Galicia e norte de Portugal, especialmente nas autovías A-231, A-52, A-6, A-75 e A-66, "por ser as que contan con maior volume de tráfico estes días", segundo indican as mesmas fontes.

CONTROIS

Neste sentido controláronse preto de 3.500 vehículos por exceso de velocidade en Castilla-León, formulando denuncia por superar os límites regulamentarios a 332 vehículos, dos cales 50 eran estranxeiros.

En Galicia, e concretamente na autovía A-75 (Verín-fronteira portuguesa por Chaves) controláronse 386 vehículos, formulando denuncia a 48 vehículos, dos cales 38 eran estranxeiros.

Noutro dispositivo da A-52 (Benavente-Porriño) controláronse case mil vehículos e formuláronse denuncias a 198 por exceso de velocidade.

En coordinación cos centros de xestión de tráfico da DXT, os vehículos estranxeiros detectados con exceso de velocidade en Castilla-León e Galicia, foron interceptados por patrullas da Garda Civil aos cales se lles notificaban a infracción, identificando desta forma ao condutor implicado, contrarrestando desta forma, a dificultade de poder sancionar aos vehículos estranxeiros.

"Con esta actuación o que se pretende é aumentar a seguridade viaria, xa que se trata de conseguir que todos os condutores, independentemente da súa nacionalidade, manteñan unha velocidade segura para evitar accidentes", segundo incide a Benemérita.

Co obxectivo de reducir o número de accidentes, durante toda esta semana Santa e especialmente na segunda fase da operación especial, seguirá a realización controles integrais por parte dos axentes da Garda Civil, incrementando os preventivos de alcol e drogas a calquera hora do día.

"Ademais, hai que ter en conta que cando o vehículo sexa detido por exceso de velocidade e o condutor sexa identificado, os axentes realizaranlle a proba de alcol/drogas e comprobarán a documentación", segundo explican as mesmas fontes.