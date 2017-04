O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt) da Coruña permanecerá aberto durante toda a Semana Santa cun "completo programa" de actividades dirixidas a todos os públicos.

Baixo o título 'A medida do tempo', o Museo informou que ofrece unha serie de talleres relacionados coa evolución ao longo da historia da medida do tempo.

En concreto, segundo indicou o Muncyt, os visitantes poderán construír un reloxo de area para familiarizarse con conceptos como "o paso do tempo" ou "o tempo foxe".

No 'Taller de Péndulos' realizarase un experimento que conecta o espazo e o tempo, xogando co principio do péndulo formulado por Galileo. O público aprenderá tamén como fabricar un reloxo de auga en casa e pescudar como a densidade ou a viscosidade do líquido afecta o paso do tempo.

Os talleres están orientados para familias con nenos e nenas de 6 a 14 anos de idade. Para participar neles pódese realizar unha reserva previa a través da web reservascor@muncyt.es ou do teléfono 689 578 727.

Durante estes días poderase visitar, ademais, a nova mostra 'O infinito camiñar do tempo', recentemente inaugurada que expón medio centenar de reloxos curiosos e orixinais que mostran a evolución da reloxaría.