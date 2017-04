A Delegación do Goberno en Galicia chama a "extremar as precaucións" ante o inicio este mércores da segunda fase da operación especial de tráfico de Semana Santa na que a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) prevé uns 883.000 desprazamentos na Comunidade galega ata o domingo.

Esta segunda fase comezará ás 15,00 horas deste mércores, polo que a Delegación do Goberno en Galicia incide na "necesidade de usar correctamente os sistemas de seguridade no vehículo".

Segundo sinalou a Delegación do Goberno nun comunicado, a DXT estima entre este mércores e ata o luns que se efectúen na área noroeste da península un 10 por cento dos desprazamentos previstos en todo o territorio nacional.

Para organizar a seguridade nas estradas galegas por parte do Centro de Xestión de Tráfico situado na Coruña mobilizouse "a todo o persoal humano e técnico dispoñible para garantir a fluidez e seguridade no tráfico" durante estes días, segundo engaden as mesmas fontes.

MEDIOS

A DXT en Galicia conta cun helicóptero 'Pegasus' e asistencia 24 horas do Centro de Xestión de Tráfico situado na Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña.

A comunidade autónoma, ademais, ten 305 paneis de mensaxe variable, 233 cámaras de televisión de monitorización de tráfico, 86 estacións meteorolóxicas, aforamentos e cabinas de radar.

A Delegación do Goberno concreta que as "principais complicacións" está previsto que se atopen na saída das grandes cidades e naquelas estradas que teñen como destino zonas costeiras e lugares de segunda residencia.

Por iso, fai un chamamento a todos os usuarios das vías, condutores, pasaxeiros, ciclistas e peóns, a que sigan as recomendacións da DXT e das patrullas da Agrupación de Tráfico da Garda Civil.