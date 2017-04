O ministro de Fomento avanza que as obras do tres primeiros túneles do AVE en Galicia concluirán dentro dun mes

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitou este martes as obras do tres primeiros túneles do AVE en Galicia e avanzou que a súa conclusión está prevista para dentro dun mes.

O ministro de Fomento visita as obras do AVE a Galicia | Fonte: Europa Press

"Cuns días de antelación" respecto ao prazo previsto, como destacou o titular de Fomento, nun mes finalizarían os túneles da Canda, Cañizo e Vilavella, todos eles na provincia de Ourense, unidos nun tramo de algo máis de 18 quilómetros.

Con todo, sinalou que a súa apertura á circulación terá que esperar a que se terminen outros tramos de "enorme dificultade", pois se abrirán "dunha maneira integral".

A continuación, De la Serna reivindicou a "enorme dificultade" das obras do tramo galego do AVE, que suma 126 quilómetros baixo terra e máis de 40 túneles, 13 deles de máis de cinco quilómetros de lonxitude.

A pesar diso, ratificou a previsión de que "se manteña" o último prazo comprometido, de que o tren de alta velocidade circule en probas por terras galegas "a finais de 2019".

Díxoo na segunda parte da súa visita ás obras do AVE, que comezou en Zamora e acabou en Ourense. Alí estivo acompañado polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda da Xunta, Ethel Vázquez.

"TODOS OS TRAMOS EN PLENO RENDEMENTO"

Tamén falou do "grandísimo esforzo" realizado polo seu departamento desde o arranque da lexislatura, ao dar "continuidade provisional" a 17 obras do AVE a Galicia que estaban sen actividade.

Ademais, anunciou a resolución do "tramo máis complexo" do AVE galego, o que une as localidades de Porto Camba e Cerdedelo, no corazón da provincia ourensá. Con iso, segundo as súas palabras, "estarán xa todos os tramos en pleno rendemento".

En paralelo, o ministro indicou que "seguen as tramitacións administrativas e os expedientes de expropiación e impacto ambiental" nos tramos para a entrada do AVE na capital da provincia.

Respecto diso, sinalou que "se trata dun primeiro investimento" para realizar "por fases" esa entrada na cidade en 2019 "sen renunciar á variante exterior". "Pero non podiamos facer que unha infraestrutura nova dilatase anos a chegada da alta velocidade", xustificou.

INVESTIMENTO EN GALICIA

Ao fío de todo iso, De la Serna resaltou o "enorme esforzo orzamentario" do seu ministerio con Galicia, como se reflicte nos Orzamentos Xerais do Estado.

Cun investimento de 898 millóns de euros, abundou, Galicia é "a cuarta autonomía do país por volume e investimento" e a segunda en investimento per cápita. Así mesmo, puxo en valor que esa cifra supón "case un 70 por cento máis que o executado en 2016".

Finalmente, tomando como referencia Ourense, o ministro de Fomento cifrou o "esforzo" en case 500 millóns de euros.

VALORACIÓN DE ETHEL VÁZQUEZ

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas explicou que os 18 quilómetros de túneles na Gudiña son "tramos crave" que abren a "porta de Galicia" ao AVE.

Para Ethel Vázquez, estas obras supoñen un "símbolo" do compromiso e sensibilidade de Fomento con esta obra e van permitir "recuperar o tempo político perdido durante o ano de parálise polo Goberno en funcións".