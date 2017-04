Extinguido o lume máis grande da primavera, que afectou 133 hectáreas no Xurés

O incendio forestal declarado na tarde do domingo no municipio ourensán de Lobios quedou extinguido este martes pola tarde tras queimar unhas 133 hectáreas, parte delas dentro do Parque Natural do Xurés.

O incerdio no Xurés corta unha estrada | Fonte: Axentes MM CCOO

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume quedou extinguido ás 15,00 horas deste martes tras comezar ás 17,35 horas do domingo na parroquia de Grou.

A superficie afectada por este lume, segundo as últimas estimacións apuntadas por Medio Rural, sitúase en 70 hectáreas de monte arboledo e 63 de raso.