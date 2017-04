A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu este martes ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "menos promesas e visitas" e que, en lugar diso, dea "garantías" de que non haberá "máis atrasos" na chegada do AVE a Galicia.

Visita de Ana Pontón (BNG) a obras do AVE paralizadas | Fonte: Europa Press

Aproveitando a presenza do dirixente estatal na comunidade para visitar as obras da alta velocidade ferroviaria, a líder nacionalista incidiu en que Galicia necesita que eses traballos se realicen "sen máis demoras", despois de "anos de atrasos e incumprimentos".

Díxoo, segundo un comunicado remitido polo Bloque, ante unhas obras do AVE en Ourense que están "paralizadas", como maneira "simbólica" de denunciar os "incumprimentos" do Goberno en Galicia "coa conivencia" do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Na mesma liña, Pontón fixo fincapé en que Ourense necesita "unhas infraestruturas do século XXI" para "combater o despoboamento e o envellecemento", e non un "recortazo" do 36 por cento (274 millóns de euros) ou partidas orzamentarias "sobre o papel" pero que despois "non se executan".