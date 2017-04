A banda The Divine Comedy acturá en Pontevedra o 15 de setembro

The Divine Comedy, a banda liderada por Neil Hannon, actuará o próximo 15 de setembro no Pazo da Cultura de Pontevedra no marco do ciclo 'Voices'.

Segundo informa a organización, na cita de setembro a banda presentará 'Foreverland', undécimo álbum de The Divine Comedy formado por 11 cancións.

A actuación terá lugar o 15 de setembro no Pazo da Cultura de Pontevedra ás 21,00 horas -apertura de portas media hora antes-.

As entradas poranse á venda este luns 17 de abril aos prezos de 20 euros (zona D), 22 euros (zonas A, B, C) e 24 euros en despacho de billetes.