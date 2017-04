Galicia recibirá 145,8 milones de euros para políticas de emprego, un 6,2% máis que en 2016

A Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais celebrada este martes en Madrid acordou ampliar os fondos que Galicia recibirá para políticas de emprego en 2017 ata os 145,8 millóns de euros, o que supón un 6,2 por cento máis que o ano anterior.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde | Fonte: Europa Press

Diso informou a Xunta a través dun comunicado, no que o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou que eses fondos servirán para "mellorar as oportunidades laborais dos desempregados".

Ademais, Conde resaltou que este incremento en 8,5 millóns de euros con respecto ao pasado exercicio sitúase "por encima do conxunto de todas as comunidades autónomas".

E é que Galicia "está por encima da media na consecución de obxectivos das políticas activas de emprego, mellorando ano a ano a súa execución", e así se puxo de manifesto na conferencia sectorial, tal e como consta na nota de prensa.

A subida prodúcese nun contexto de aumento dos fondos estatais para políticas activas de emprego, xa que o ministerio do ramo distribuirá un total de 1.893,3 millóns de euros entre as autonomías (un 5% máis que en 2016).

CARTÓN SOCIAL

Á marxe diso, na conferencia sectorial abordouse o desenvolvemento do cartón social, un acordo da Conferencia de Presidentes que permitirá coñecer todas as axudas que as diferentes administracións ofrecen aos cidadáns no ámbito social.

Para o seu deseño, o próximo 17 quedará constituído o grupo de traballo (con participación da administración estatal, as comunidades, as cidades con Estatuto de Autonomía e a FEMP, e con achegas do terceiro sector) e iniciará os seus traballos antes de que acabe o mes.

Respecto diso, Conde aseverou que Galicia "colaborará" co Goberno para sacar adiante esta ferramenta, que permitirá "unha maior información e transparencia" e "unha maior complementariedade entre as diferentes axudas que ofrecen as administracións".