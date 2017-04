Lídia Senra (AGEe) insta á Comisión Europea a rexeitar o proxecto de macrogranxa de Soria

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa) informou á Comisión Europea achega do proxecto de macro-explotación industrial de 20.000 vacas que pretende crearse no municipio de Noviercas (Soria) e que chegaría a producir uns 180 millóns de litros de leite ao ano, é dicir, "case igual que o que producen 8.457 explotacións na Galicia nun mes".

Senra rexistrou un escrito en Bruxelas, dirixido á Comisión Europea, no que denuncia que, de seguir adiante esta macro-granxa, "substituirá a 432 explotacións na súa contorna, eliminando 726 empregos directos". "Este modelo provocará a desaparición de moitas pequenas e medianas granxas, o que terá un impacto moi negativo no medio rural e particularmente na Cornixa Cantábrica", alertou.

Para a deputada, "unha concentración tan elevada de animais, cunha carga próxima a 30 Unidades de Gando Maior (UGM) por hectárea, implicará graves impactos no medio ambiente e na saúde, afectando as cuncas fluviais, á auga potable, á fauna, á calidade do aire e a outras actividades no medio rural".

No documento, Senra pregúntalle directamente á Comisión se coñece este proxecto e se "dispón de avaliacións do seu impacto social e ambiental", á vez que pide que o rexeite.