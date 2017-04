A Federación de Sanidade de CC.OO. en Vigo denunciou que o Hospital do Meixoeiro ten "150 camas pechadas, é dicir, medio hospital", o que "se agrava" polo "prexuízo en días e remuneración" para os traballadores que tiñan quenda de traballo establecido para esta semana, aos que se lles cambiou "de forma discrecional".

Nun comunicado, CC.OO. afirmou que este luns se informou aos traballadores da cuarta planta de hospitalización do peche do servizo desde a quenda da tarde, o que se une ao peche do outra á da cuarta planta, da terceira na súa totalidade e dunha á da sexta planta. "Xa son 150 as camas pechadas no Hospital do Meixoeiro", sostivo o sindicato.

A iso, engadiu que a situación se agrava pola data en que deron o aviso, así como o prexuízo para os traballadores, que "en moitos casos" perden "o diñeiro da festividade, e encima debendo días segundo o criterio da dirección". "Nin tiveron o mínimo respecto de avisarlles con tempo, para planificar alternativas ante esta modificación unilateral", reprobou.

Ante todo iso, CC.OO. esixiu "a inmediata dimisión da directora de enfermaría e o seu ineficaz equipo", e avanzou que estuda a posibilidade de interpor demandas por estes casos que entende "arbitrarios e contrarios a dereito".

Finalmente, apuntou que todo isto ocorre nun hospital "sen unidade de críticos e cun servizo de raios cada vez máis obsoleto e sen recursos", ante o que criticou "a deterioración do hospital" e que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, incumprise a súa promesa de incrementar a complexidade das patoloxías cirúrxicas e médicas.