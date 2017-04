A receita electrónica permite obter os seus fármacos aos navarros que viaxen a Canarias, Valencia ou Galicia

Os cidadáns navarros que se despracen estes días festivos a Canarias, Comunidade Valenciana, Extremadura e Galicia poden obter alí os seus medicamentos mediante a receita electrónica, presentando o seu cartón sanitario en calquera oficina de farmacia das devanditas comunidades, sen que sexa necesario levar a receita en papel.

Igualmente, os cidadáns destas comunidades, ademais de Castilla-La Mancha, que visiten Navarra poderán obter os seus fármacos nas farmacias da Comunidade.

Isto é posible debido a que, tras a incorporación de Galicia, son xa seis as comunidades que contan coa certificación técnica para acceder ao proxecto de interoperabilidade da receita electrónica no Sistema Nacional de Saúde (SNS), que permitirá que calquera cidadán español poida obter os seus medicamentos en calquera oficina de farmacia española co cartón sanitario, independentemente do lugar onde lle realizaron a prescrición.

A Comunidade foral conta desde o 1 de xullo de 2016 coa certificación técnica para acceder a este proxecto de interoperabilidade da receita, coordinado polo Ministerio de Sanidad sendo unha do tres primeiras comunidades en acceder a este sistema, xunto a Canarias e Extremadura, segundo informou o Goberno foral nunha nota.

A receita electrónica comezou o seu despregamento en Navarra en maio de 2010 cunha fase piloto na zona básica de Mendillorri. Tras as modificacións correspondentes do sistema realizadas en 2011, o servizo estendeuse en 2013 a todos os equipos de Atención Primaria e oficinas de farmacia.