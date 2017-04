S.Santa.- As 'Meigas de las Hogueras' participarán en varias procesións na Coruña

As 'Meigas Mayor' e 'Infantil' das Fogueiras de San Juan, xunto ás súas 'Meigas de Honra' participarán nunha media ducia de procesións ao longo da Semana Santa da Coruña.

Este ano as mozas xa estiveron presentes nas procesións da Borriquita, que se celebrou o Domingo de Ramos e na que tradicionalmente só participan as 'Meigas' infantís vestidas con traxe rexional galego.

Este Martes Santo, a 'Meiga Mayor' e a 'Infantil', xunto ás súas 'Meigas de Honor' estarán na procesión da Piedade que ten previsto iniciarse ás 21,00 horas. As maiores irán tocadas con mantilla española e no caso das pequenas, lucirán de novo traxe rexional e cubrirán a súa cabeza coa tradicional cofia.

Segundo informa a Comisión Organizadora das Fogueiras 2017, nos próximos días as 'Meigas' formarán parte do cortexo que a compañará polas rúas da Coruña ás procesións do Santísimo Cristo do Bo Consolo o Mércores Santo; a de Jesús Nazareno e a Nosa Señora da Amargura o Xoves Santo; a do Santo Enterro o Venres Santo e a da Soidade o Sábado Santo.

Todas estas procesións están organizadas pola Confraría da nosa Señora da Soidade e o Santo Enterro e inician o seu percorrido desde a Venerable Orde Terceira (V.O.T.).

Desde o ano 1995 a Comisión Promotora das Fogueiras de San Juan establecía unha colaboración con esta confraría, en virtude da cal, "as meigas acompañan a diferentes imaxes nas súas procesións pola cidade", segundo destaca.