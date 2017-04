Condenado un promotor a dous anos e medio de cárcere por apropiarse de 700.000 euros na venda duns pisos

A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou ao administrador dunha promotora inmobiliaria, Rafael O.M., a dous anos e medio de prisión pola apropiación indebida de algo máis de 700.000 euros nunha operación de venda de catro vivendas.

Segundo a sentenza, o tribunal considera probado que o acusado chegou a un acordo con outra persoa para venderlle catro pisos dunha promoción, aínda por desenvolver, na rúa Peregrina de Pontevedra. Así, en marzo de 2006, asinaron un contrato de reserva de compra, polo que os prexudicados adiantaron 30.000 euros.

Poucos días despois formalizouse o contrato de compravenda do catro vivendas, polas que se pactou un prezo de algo máis de 2 millóns de euros, que se pagarían en diversos prazos. Pero antes de que comezasen a construción dos pisos, mesmo antes de que finalizase a demolición do edificio antigo que ocupaba o solar, as obras foron paralizadas.

En abril de 2007, a promotora vendeu o solar a outra empresa, que non desenvolveu a promoción, e non informou aos prexudicados nin lles reintegraron o diñeiro que xa pagaran.

Por estes feitos, a Audiencia considera a Rafael O.M., autor dun delito de apropiación indebida, e condénao a dous anos e medio de prisión, e a indemnizar á persoa prexudicada en 709.677 euros máis os intereses legais.

No entanto, absólvelle dos delitos de estafa e falsidade documental, que sostiña contra el a acusación particular. Así mesmo, absolve a outro acusado, que tamén foi xulgado, ao entender que se dedicaba simplemente a labores comerciais e era un "socio meramente formal" da promotora.