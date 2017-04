Os encoros galegos gañan 35 hectómetros cúbicos de auga e atópanse ao 70% da súa capacidade

Os encoros galegos gañaron na última semana 35 hectómetros cúbicos de auga e atópanse ao 70,05 por cento da súa capacidade total, segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Entrepeñas, Sacedón, encoros, pantanos, auga, encoro, pantano | Fonte: Europa Press

En concreto, os encoros de Galicia Costa están ocupados ao 73,4 por cento, con 502 hectómetros cúbicos de auga dos 684 totais. Son, por tanto, seis hectómetros máis que a semana pasada, pero 98 menos que o ano pasado nestas datas.

En canto á cunca do Miño-Sil, áchase ao 66,7 por cento da súa capacidade e alberga actualmente 2.020 hectómetros cúbicos de auga. Deste xeito, conta con 29 hectómetros cúbicos máis que fai sete días, aínda que se atopa moi por baixo (en 569 hectómetros) da súa situación no mesmo período do ano anterior.

No que incumbe ao total estatal, a reserva hidráulica mantense no 59,5 por cento e os encoros almacenan 33.313 hectómetros cúbicos, o que supón un incremento na última semana de apenas 10 hectómetros cúbicos.

Finalmente, en relación ás precipitacións, estas foron "nulas" en todo o territorio nacional --segundo o departamento que dirixe Isabel García Tejerina-- e a máxima produciuse en Bilbao, con 8,2 litros por metro cadrado.