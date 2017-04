As obras de reurbanización de varias rúas no Concello de Carral estarán concluídas este verán

A Consellería de Medio Ambiente terminará este verán as obras de reurbanización de varias rúas do Concello de Carral, tal e como o adiantou este martes a conselleira, Beatriz Mato, que supervisou os traballos que se están executando para mellorar as rúas Uxío Novoneyra, Cortaduría, Pinguela e da Praza Curro do Corno, por un importe de máis de 350.000 euros.

Esta é unha actuación en marcada no Plan hUrbe, que ten por finalidade mellorar a seguridade peonil, coa ampliación da rúa e as instalacións de pasos peonís, e mellorar o tráfico rodado, coa súa reorganización.

Ademais, busca facer unha localidade "máis humana", coa unificación da pavimentación, o enterramento de instalacións de infraestruturas, a distribución eficaz e eficiente dos colectores de recollida de lixos, traballos de axardinamento, instalación de novo mobiliario urbano e mellora do saneamento e das infraestruturas.

A conselleira lembrou que, desde o ano 2010, o investimento realizado na provincia da Coruña a través do Plan hUrbe ascende a case 40 millóns de euros, que permitiron financiar 33 actuacións en 27 concellos. No conxunto de Galicia elévase a 123 millóns de euros, para facer realidade 157 actuacións en 114 concellos galegos.