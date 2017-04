A federación de industria, construción e agro de UXT en Galicia defende que asinou o preacordo para o desenvolvemento do plan de investimentos de Ferroatlántica por "responsabilidade" e ao entender que era "a decisión máis adecuada para todas as plantas e os traballadores do grupo en España".

A través dun comunicado, UXT destaca que o preacordo establece "unhas garantías de emprego e de investimentos que, na actual situación de crise do sector, tense poucas ocasións de negociar".

"Non podemos esquecer que o grupo Ferroatlántica atravesa unha grave situación de débeda", advirte o sindicato, antes de asegurar que non aceptará "ningunha decisión que poida levar a unha perda de capacidade produtiva" e que "poña en risco aos postos de traballo".

Tras a finalización das negociacións, o pasado sábado en Madrid, os sindicatos asinaron o preacordo, pero o comité de empresa de Cee e Dumbría, que se opón á venda das centrais da Costa da Morte, rexeita a súa validez. De feito, os delegados de UXT e CC.OO. anunciaron a súa ruptura cos seus centrais como sinal de protesta.

"O 73%"

Pola súa banda, UXT, na nota de prensa emitida este martes, subliña, "en canto a cuestións internas que afectan á organización", que "o preacordo foi unha decisión ratificada polo 73% da representación sindical do grupo".

Engade que no mesmo "queda expresado claramente que a parte social non ten potestade ningunha para definir de onde se van a obter os fondos por parte da empresa, dentro da súa potestade organizativa, aínda que sempre dentro da legalidade e baixo a vixilancia dos sindicatos".

Neste sentido, apunta que "o obxectivo é que o grupo se dote dun plan de futuro, de investimentos e de garantía de emprego que, de non ser así e de non alcanzar os fondos necesarios, a empresa sostén que se chegaría ao peche de centros, expedientes, despedimentos e deslocalización de actividades".