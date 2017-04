Buscan a dous individuos que dixeron ser técnicos do gas para subtraer 330 euros a unha anciá da Estrada (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil do posto da Estrada (Pontevedra) buscan a dous individuos que se identificaron como técnicos da instalación de gas para acceder ao domicilio dunha veciña de 82 anos e subtraerlle 330 euros.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron sobre as 17,00 horas deste luns, cando dous individuos acudiron á vivenda da anciá coa escusa de que tiñan que revisar a instalación do gas.

Ao finalizar, estendéronlle unha factura falsa por importe de 98 euros e, cando a muller foi a buscar o bolso para pagarlles, un dos individuos arrebatoullo dicíndolle que xa collía o diñeiro directamente.

A señora, ao denunciar os feitos, indicou que tiña 350 euros no bolso e estes individuos deixáronlle tan só 20. Por todo iso, os axentes instruíron dilixencias por presuntos delitos de furto e timo.

A Garda Civil reiterou a necesidade de ter en conta os consellos do Plan Maior Seguridade do Ministerio do Interior, dirixido á prevención e mellora da seguridade das persoas maiores, así como a necesidade de que estas persoas acudan ás charlas.