A campaña de Oncomet para investigar a biopsia líquida supera o obxectivo dos 500.000 euros no seu último día

A campaña do Grupo de Oncoloxía Médica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Oncomet) para avanzar na investigación da biopsia líquida superou este martes, no último día de recollida de achegas, os 500.000 euros que se marcaron como obxectivo para poder levar a cabo este proxecto.

Nas últimas horas, o grupo intensificara a petición de colaboracións para abrir novas vías de tratamento e ampliar o número de pacientes que xa están a ser tratados con esta nova técnica de loita contra o cancro. Nas últimas semanas realizaron numerosos actos informativos por distintas localidades galegas.

Así, o último dos 90 días marcados para a súa campaña de micromecenado arrincou a falta unicamente dun 5% para completar o obxectivo marcado. A mobilización foi importante e a media mañá o grupo xa superara a barreira dos 500.000 euros coa colaboración de case 5.000 'cofinanciadores'.

Nun vídeo colgado na súa páxina de Facebook, Oncomet ao completo agradeceu "a toda a sociedade civil galega" o apoio recibido, que superou "con fartura as expectativas". "A campaña termina, pero o noso traballo continúa. Xuntos, investigadores e cidadáns, conseguiremos gañarlle a batalla ao cancro", dixo o seu director, Rafael López.

Sobre a biopsia líquida, o doutor López aclarou que "se está empezando a aplicar ao un por cento do seu potencial" e considera que "dentro dun cinco ou oito anos utilizarase xa de forma masiva nos hospitais de España".