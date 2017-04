A Xunta informou de que na primeira quenda de 2017 do programa europeo 'Erasmus+:Mocidade en Acción' aprobáronse en Galicia 21 proxectos promovidos por concellos, grupos informais de mozos e asociacións xuvenís, cun orzamento de máis de 340.000 euros.

Con estas cifras, segundo un comunicado, Galicia mantense no grupo de "as rexións máis activas" en canto ao número de iniciativas aprobadas, nos fondos recibidos da UE e na participación en accións de mobilidade e aprendizaxe non formal.

Así mesmo, o Goberno autonómico apuntou que o pasado ano aprobáronse en Galicia 42 proxectos, nos que participaron uns 1.400 mozos, e que contaron cun orzamento de case 730.000 euros.