A vista do recurso contra a deportación do novo paraguaio expulsado en novembro celebrarase o martes 18

O Xulgado Contencioso-Admnistrativo número 2 de Santiago de Compostela acollerá o martes 18 de abril ás 9,40 horas a vista do recurso contra a deportación do mozo paraguaio de 19 anos que foi expulsado en novembro e que presentou Paraguai Resiste, asociación madrileña do colectivo paraguaio.

O Foro Galego de Inmigración informou da vista e chamou á cidadanía a participar nun acto de concentración que convocou ante o edificio dos xulgados en Santiago de Compostela para o martes co fin de "reverter a profunda inxustiza cometida".

Segundo lembra o Foro nun comunicado, este mozo de 19 anos vivía coa súa nai en Santiago desde hai máis de 14 anos. O presidente do Foro, Miguel Fernández, ratificou, no seu día, que o mozo permaneceu baixo tutela dos servizos sociais da Xunta entre os 14 e os 18 anos.

Tamén indicou entón que o mozo tiña "dilixencias policiais abertas", aínda que a súa detención e posterior expulsión do país non estaban relacionadas con elas.

A SÚA NAI E O SEU IRMÁN ESTARÁN NO XULGADO

No comunicado enviado este martes, o Foro Galego de Inmigración subliña que, unha vez perdida a súa condición de menor tutelado, non conseguiu unha oferta de traballo para poder regularizar a súa situación.

"Tivo un procedemento de expulsión que a Policía converteu en resolución firme para executar de forma inmediata: foi detido o martes 22 de novembro de 2016 e expulsado o sábado 26 de novembro, a pesar de todos os intentos realizados por evitar esa terrible inxustiza", remarcou.

Engade este colectivo que o mozo non tiña familia "significativa" para el en Paraguay, xa que a súa nai e o seu irmán pequeno viven en Santiago. De feito, o Foro asegurou que estarán tamén "ás portas do xulgado esperando unha resolución favorable" para o mozo.

Por último, convocou unha rolda de prensa informativa e unha concentración na que se denunciará "a persecución que sofren en xeral as persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa no Estado e en Galicia".