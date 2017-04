O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), valorou como "moi positiva" a chegada de "miles de visitantes" á cidade con motivo da celebración da Semana Santa, unha afluencia que xera "unha actividade económica moi importante".

O rexedor ferrolán destacou a "colaboración" entre o goberno local e a Xunta Xeral de Confrarías e Irmandades da Semana Santa que, segundo indicou, deu lugar a un éxito total de afluencia de turismo.

Ademais, sinalou que a chegada destes visitantes con motivo da celebración relixiosa pode servir tamén para facer atractivos lugares do municipio como o Castelo de San Felipe ou o centro histórico.

Respecto diso, aínda que o rexedor de Ferrol en Común lembrou que a súa organización política defende o laicismo, asegurou que non van menosprezar unha actividade "que atrae a miles de persoas" á cidade departamental. Así, incidiu nos beneficios económicos que deixa esta festividade en determinados sectores, como o comercio e a hostalaría.

"Eu sempre digo que hai que apostar polo sector industrial, que agora mesmo está a pasar momentos difíciles, e cando este non funciona, temos que ter un sector de servizos que de soporte, e por iso todo o que xere emprego, actividade económica e sirva para dar a coñecer a nosa cidade e asentar poboación, benvido sexa", manifestou o alcalde en referencia á Semana Santa ferrolá, declarada de Interese Turístico Internacional desde o ano 2014.

"CAMBIO DE OPINIÓN"

Despois de que o alcalde pronunciásese deste xeito, a portavoz do grupo municipal do PP no Concello de Ferrol, Martina Aneiros, cuestionou o "cambio de opinión" de Jorge Suárez un alcalde que, como sinalou, "empezou dicindo unhas cousas e termina facendo o contrario".

A edil popular tamén considerou "curioso" que Suárez "tardase dous anos en darse conta do que supón a Semana Santa para Ferrol, a súa repercusión económica e a cantidade de visitantes que chegan".

Aneiros tamén lembrou que "o alcalde chegou anunciando que retiraría a subvención a esta que é a maior semana do ano, cando agora fai todo o contrario".

Pola súa banda, o portavoz do BNG no Consistorio, Iván Rivas, considerou que "cada un é responsable das súas palabras e dos seus actos" polo que, na súa opinión, o alcalde "terá que explicar as súas decisións aos veciños de Ferrol".