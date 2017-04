O BNG urxe pór en marcha o plan director do mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, en Ares (A Coruña)

O deputado autonómico do BNG Xosé Luís Rivas, 'Mini', reclamou "a posta en marcha, de maneira urxente" do plan director do mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, situado en Ares (A Coruña), para evitar ser "cómplices" da "deterioración" que sofre este conxunto histórico-artístico.

Así o asegurou o representante da formación nacionalista ao termo dunha visita que realizou a este enclave da comarca de Ferrolterra e na que estivo acompañado por responsables do BNG de Ares e da Asociación de Amigos do Mosteiro de Santa Catalina.

E é que, como lembrou, existe un plan director para este mosteiro elaborado polo bipartito, polo que criticou "coa chegada do PP o proxecto gardouse nun caixón, evidenciando a falta de compromiso político e económico".

Deste xeito, o parlamentario denunciou "o evidente abandono de responsabilidades" da Xunta no que incumbe a este conxunto, pois leva "nove anos mirando para outro lado". "E (o PP) rexeitou en numerosas ocasións os investimentos propostos desde o BNG", insistiu.

A pesar diso, comprometeuse a seguir presentando iniciativas "para que a Xunta exerza realmente as súas competencias, apostando por unha política de colaboración no mantemento do conxunto histórico-artístico que evite que teña que ser o concello o que asuma estes custos, como está a suceder na actualidade".

PROPIEDADE DE DEFENSA

Tamén o portavoz do BNG en Ares, Emilio Mesías, criticou "as condicións inxustas" que o Ministerio de Defensa "impón" ao concello "en virtude dun acordo de cesión de uso que obriga ao goberno local a manter unhas instalacións que poden reverter en Defensa cando as reclame, sen posibilidade de demandar indemnización algunha".

Por iso, demandou "a inmediata constitución dun ente interadministrativo no que participen o Concello, a Xunta e o Goberno" para definir "as actuacións prioritarias a desenvolver partindo do plan director e os investimentos económicos necesarias, ademais de prazos para desenvolvelas".