Uni Ferrol, ocasión histórica

Ferrol volve vibrar co básquet, grazas ao Star Center-Uni Ferrol, a 40 minutos de alcanzar unhas semifinais históricas. As entradas de público esgotáronse o luns en tan só dús horas, e Esteiro volverá ser unha caldeira para apoiar as xogadoras de Lino López na cita decisiva (20.00 horas), o terceiro partido da eliminatoria de cuartos contra IDK Gipuzkoa. As ferrolás buscan poñer o colofón perfecto a unha tempada histórica, calsificadas para a Copa da Raíña e cuartas na Liga regular, algo impensábel a principios de curso.

Esteiro volverá encherse para apoiar o Uni Ferrol na súa cita coa historia.

“É unha final a vida ou morte, xa non hai máis partidos. Esperamos sentirnos arroupados como no primeiro partido do play-off, que se encheu o pavillón, e nos momentos duros e dificiles, arroupáronos. Sabemos que acumulamos unha carga física importante, como Gipuzkoa, pero agardamos facer un bo partido, que se vexa un espectáculo en Ferrol e gozar deste momento do play-off”, apunta Lino López.

Igualdade máxima entre os dous equipos tralos catro precedentes desta campaña, con dúas vitorias para cada bando, sempre do equipo anfitrión. En Esteiro, 70-63 na Liga regular e 68-60 no primeiro asalto do play-off. Así pois, vantaxe para as ferrolás por xogar a carón do seu público. Hai a priori no Uni Ferrol máis ilusión e ambición que nervios ante unha cita histórica.



Lino López poderá contar con todas as xogadoras, despois de descartar unha lesión no ollo de Shacobia Barbee, que recibiu un golpe na cara no segundo partido da serie en Donosti e tivo que retirarse con tan só minuto e medio disputado. Aínda que non ao cento por cento, a estadounidense estará no parqué de Esteiro. No bando contrario, IDK Gipuzkoa non contará con un dos seus piares, a escolta italo-paraguaia Paola Ferrari, que se mancou no xeonllo esquerdo no último encontro. Pendentes están as donostiarras tamén do xeonllo de Iulene Olabarria, dúbida ata a hora do choque.



Será o terceiro partido en tan só oito días, e con viaxe entremedias, polo que a condición física será determinante. No partido de Donosti, as ferrolás acusaron o cansazo na recta final do choque, cando as guipuscoanas puideron remontar unha desvantaxe que chegou a ser de 17 puntos. Na terceira cita, volverá ser decisiva a defensa das interiores rivais, a porcentaxe no tiro exterior (20 triplas suma Uni Ferrol, por só 5 Gipuzkoa) e o ritmo de partido. Uni Ferrol está a corenta minutos de facer historia, e Perfumerías Avenida agarda nas semifinais dende o venres.