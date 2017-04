A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) chama a colaborar ante a "necesidade de doar" con motivo das xornadas festivas de Semana Santa.

Unha unidade móbil do CTG para doar sangue | Fonte: Europa Press

Por iso, "facilitar o acceso dos cidadáns á doazón de sangue" é, segundo destaca ADOS, o "principal obxectivo" da campaña de doazón en Semana Santa que promove a Consellería de Sanidade.

Estes días está previsto que as unidades móbiles de ADOS visiten nas xornadas previas dos festivos uns 40 municipios para conseguir unha media de 500 doazóns diarias, que son as consideradas necesarias para "garantir o adecuado desenvolvemento do labor asistencial dos centros sanitarios" galegos.

Así, incide en que as necesidades de compoñentes sanguíneos "non diminúen neste período vacacional", polo que destaca a necesidade de "manter estable o volume de doazóns de sangue" nun período no que, segundo engade, "rexístrase unha maior deslocalización dos doantes habituais".

Durante a campaña de doazón en Semana Santa deste ano, ADOS pretende alcanzar unhas 3.000 doazóns de sangue, cifra que, segundo asegura, "permitirá desenvolver unha media diaria de 500 intervencións cirúrxicas, atender 3.000 urxencias e realizar tres transplantes de órganos e tecidos".

DESPRAZAMENTOS

ADOS recalca que o chamamento á participación é xeneralizado e "necesítanse de todos os grupos sanguíneos", segundo concreta a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, "moi especialmente dos grupos A negativo e Cero Negativo".

Deste xeito, este mércores 12 de abril as unidades móbiles acudirán ás localidades das Pontes, A Coruña, Boiro, Culleredo, Ribeira, Vilalba, Verín, Salvaterra de Miño, Tui e Vilanova de Arousa.

Mentres, o sábado 15 de abril haberá unidades móbiles desprazadas nos concellos de Boiro, Cariño e Camariñas na provincia da Coruña, así como en Verín (Ourense) e Tui (Pontevedra).