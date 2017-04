Feridas dúas mozas atropeladas en Vigo e un motorista noutro accidente en Santiago

Dúas mozas resultaron feridas na noite do martes en Vigo tras ser atropeladas e un motorista noutro accidente de tráfico rexistrado en Santiago de Compostela.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o atropelo sucedeu sobre as 23,00 horas do martes á altura do número 34 da Avenida Rosalía de Castro.

Así o relatou o particular que chamou ao 112 Galicia para informar o suceso sobre as 23,00 horas do martes, tras o que o Centro de Atención ás Emerxencias pasou aviso a Urxencias Sanitarias. E solicitouse, ademais, a colaboración dos axentes da Policía Local e dos efectivos de Protección Civil.

Por outra banda, en Santiago de Compostela, un motorista resultou ferido nun sinistro ocorrido sobre as 23,45 horas do martes na rotonda do Castiñeiriño.

Neste caso o CAE 112 Galicia solicitou a intervención de persoal sanitario, da Policía Local e de Protección Civil e os Bombeiros de Santiago tamén foron informados.