Localizan a dous mozos perdidos cando practicaban sendeirismo en Cervantes (Lugo)

Efectivos do GES de Becerreá (Lugo) atoparon sans e salvos a dous mozos senderistas que se perderon a última hora da tarde do martes mentres realizaban a ruta de 'Mustallar', preto do pobo de Piornedo, na localidade lucense de Cervantes.

Foi un deles quen, ás 20,52 horas do martes, chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que dous compañeiros estaban a facer unha ruta de sendeirismo e cando regresaban, atopásense cun camiño cheo de maleza e non podían continuar.

O 112 Galicia sinalou que, ademais, os senderistas aseguraron que non tiñan cobertura nos seus teléfonos. Por iso, púxose en alerta á Guardia Civil e ao GES de Becerreá.

Tras o envío das coordenadas á Central de Emerxencias desde un dos seus teléfonos, efectivos do GES puideron dar co paradoiro dos dous mozos. Ao localizalos, indicaron que os dous senderistas atopábanse "en perfecto estado de saúde".