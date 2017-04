(AMP)IPC.- Os prezos non experimentan variación en marzo en Galicia e a taxa anual baixa ao 2,7%

O Índice de Prezos de Consumo (IPC) mantívose estable en marzo en Galicia respecto ao mes de febreiro, mentres que a taxa interanual diminuíu ata o 2,7%, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pementos, berenjenas, verdura, hortalizas, supermercado, consumo, IPC | Fonte: Europa Press

A pesar da rebaixa interanual con respecto ao mes anterior, Galicia é a comunidade española coa taxa máis alta, por encima de Castela a Mancha e Castela e León, ambas as dúas cun 2,6%; e de Cantabria, cun 2,5%.

En febreiro, a taxa anual situouse en 3,3%, mentres que en xaneiro foi do 3,2%. Así, no que vai de 2017, os prezos na comunidade galega acumulan un descenso acumulado do 1,1%.

Por grupos, o de vestido e calzado foi o que alcanzou un maior incremento intermensual, do 3,9%, de forma que a súa taxa anual está no 0,8%. Ademais, tamén subiron un 0,2% os prezos de enxoval e hoteis, cafés e restaurantes, que sitúan a súa taxa anual en 0,1% e 1,2%, respectivamente.

Os grupos das bebidas alcohólicas e o tabaco; as comunicacións e o lecer, pola súa banda, rexistraron en marzo incrementos nos seus prezos do 0,1%, polo que as súas taxas anuais sitúanse en 1,8%, 1,6% e -0,2%, respectivamente.

No capítulo das baixadas, a máis importante foi a da vivenda, do 1,7% en termos mensuais, polo que o incremento anual sitúase no 5,8%. Tamén rexistraron descensos o transporte (-0,4%, 6,3% de incremento en comparación con marzo de 2016) e o ensino (-0,1%), que presenta un aumento do 1,5% nos últimos 12 meses.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o Índice de Prezos de Consumo mantívose en marzo respecto ao mes anterior, pero recortou sete décimas a súa taxa interanual, ata o 2,3%, rexistrando o seu primeiro descenso en sete meses.

O INE, que confirma deste xeito o dato interanual avanzado a finais do mes pasado, explicou que no comportamento da taxa interanual do IPC de marzo destacou a baixada dos prezos da electricidade e dos carburantes, fronte á subida que experimentaron en igual mes de 2016.

O IPC interanual iniciou o ano na súa taxa máis alta desde outubro de 2012. En febreiro repetiuse o mesmo porcentaxe, pero en marzo, por primeira vez no últimos sete meses, a inflación recortou a súa taxa interanual ata o 2,3%, o que significa que a cesta da compra é hoxe un 2,3% máis cara que hai un ano. A de marzo é a sétima taxa positiva que encadea o IPC interanual tras oito meses en negativo.

No terceiro mes do ano, o Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) rebaixou nove décimas a súa taxa interanual, ata o 2,1%, á vez que a variación mensual situouse no 1,1%.

En termos mensuais, o IPC non experimentou variación en marzo respecto ao mes anterior. É a primeira vez desde 1998 en que o IPC de marzo se conxela respecto ao mes anterior, pois en todos os anos posteriores sempre se rexistraron subidas mensuais do IPC nos meses de marzo.

A inflación subxacente, que non inclúe os prezos dos produtos enerxéticos nin dos alimentos non elaborados, baixou unha décima en marzo, ata o 0,9%, situándose 1,4 puntos por baixo da taxa xeral do IPC.

BAIXA O PREZO DE LUZ E GASOLINAS

No descenso do IPC interanual de marzo influíu a baixada en dous puntos da taxa do grupo de transporte, ata o 6,5%, motivada case por completo polo abaratamento dos carburantes, así como a diminución en 1,5 puntos da taxa de vivenda, ata o 4,3%, causada pola baixada dos prezos da electricidade e, en menor medida, do gasóleo para calefacción. Por contra, en marzo subiron os prezos do gas respecto ao mesmo mes de 2016.

Tamén influíu no recorte do IPC interanual o grupo de lecer e cultura e o de alimentos e bebidas non alcohólicas. O primeiro rexistrou unha taxa do -0,3%, un punto por baixo da de febreiro, polo mantemento dos prezos dos paquetes turísticos fronte á subida experimentada un ano antes. Os alimentos, pola súa banda, rebaixaron tres décimas a súa taxa interanual, ata o 1,4%, polo abaratamento dos legumes e hortalizas frescas. En sentido contrario, encarecéronse as froitas frescas e o peixe fresco, aínda que recortou prezos, fíxoo con menor intensidade que un ano antes.

En termos mensuais, o IPC conxelouse no terceiro mes do ano debido a que as baixadas experimentadas nos grupos de vivenda, alimentos e transporte víronse compensadas por subidas nos prezos do vestido e calzado e en hoteis, cafés e restaurantes.