(AM)Controlado o incendio que queimou unhas 20 hectáreas en Melón, causado por combustión dun coche na A-52

O incendio forestal declarado na tarde do martes no termo muncipal de Melón (Ourense) permanece controlado desde a noite da mesma xornada tras queimar unhas 20 hectáreas, mentres que quedou extinguido outro na localidade ourensá de Vilariño de Conso.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, desde as 22,49 horas do martes permanece controlado o incendio forestal declarado ás 16,30 horas do mesmo día na parroquia de Quins en Melón.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada nunhas 20 hectáreas. No seu control traballaron catro axentes, 11 brigadas, catro motobombas e catro helicópteros.

Medio Rural concretou que este incendio foi provocado pola combustión dun turismo que ardeu no quilómetro 259 da autovía A-52, dirección Vigo. O lume neste vehículo, segundo abundou, estendeuse polo monte anexo á autovía.

EXTINGUIDO

Pola súa banda, ás 5,22 horas deste mércores quedou extinguido o incendio rexistrado na parroquia de Chaguazoso, no municipio ourensán de Vilariño de Conso.

O lume comezou ás 00,00 horas deste mércores e, segundo as estimacións provisionais apuntadas, afectou a unha superficie dunhas 50 hectáreas de monte raso. Na súa extinción traballaron tres axentes, catro brigadas e unha motobomba.