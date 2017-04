A Policía denuncia en Vigo a dous homes por conducir baixo os efectos do alcol, un deles co carné retirado

Axentes da Policía Local de Vigo denunciaron a dous condutores que circulaban baixo os efectos do alcol, un deles, ademais, co carné retirado por orde xudicial.

Segundo informaron fontes policiais, a primeira denuncia foi realizada na madrugada do martes durante un control na Avenida de Castrelos. Axentes de Ateigados deron o alto a un coche cuxo condutor, un home de 54 anos de idade, presentaba síntomas de estar bebido.

No test de alcoholemia, este home arroxou un resultado de 0,77 e 0,70 mg de alcol por litro de aire expirado, o que supera con fartura o límite penal establecido, polo que se instruíron dilixencias por suposto delito contra a seguridade viaria.

A segunda denuncia produciuse tamén na madrugada do martes, no mesmo control preventivo. Os policías pararon ao condutor dun turismo que presentaba signos de ebriedade e, tras comprobar a súa documentación, constataron que tiña o permiso de conducir retirado por orde dun xulgado do Penal de Vigo ata agosto de 2020.

A continuación, sometéuselle a unha proba de alcoholemia, que arroxou un resultado de 0,89 e 0,86 mg de alcol por litro de aire expirado, e tramitáronse dilixencias xudiciais por superar en máis de tres veces o límite legal establecido.