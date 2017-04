O Once reparte 350.000 euros en Arteixo a través do seu cupón diario

O Cupón Diario do Once repartiu 350.000 euros no municipio coruñés de Arteixo, a través de 10 cupóns premiados con 35.000 euros cada un e correspondentes ao sorteo do 11 de abril.

O axente vendedor Luciano Ferreño Ferreiro é quen levou a ilusión do Once ata Arteixo, desde o seu quiosco do número 51 da Avenida Balneario.

O cupón do Once do 11 de abril, dedicado á Irmandade de San Gonzalo, de Sevilla, tamén deixou premios en localidades da Comunidade de Madrid (350.000 euros); Rexión de Murcia, agraciada con 175.000 euros; e Cataluña (175.000 euros).