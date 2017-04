S.Santa.- As rúas de Santiago acollerán oito procesións entre o Xoves Santo e o Domingo de Pascua

As rúas de Santiago de Compostela acollerán entre o Xoves Santo e o Domingo de Pascua oito procesións. A xornada do Venres Santo será a máis concorrida con catro actos procesionais, segundo informaron os organizadores.

Así, a Confraría Franciscana de la Vera Cruz e a do Nuestro Padre Jesús Flagelado son as irmandades encargadas das dúas procesións que percorrerán as rúas de Santiago de Compostela este Xoves Santo.

A primeira en saír será a da Última Cea de Salvador, da que se encarga a Confraría Franciscana da Beira Cruz. Partirá ás 19,30 horas deste xoves desde a igrexa conventual de San Francisco.

Esta procesión conta cos pasos da Virgen de la Vera Cruz, o Cristo Cautivo e a Última Cena del Salvador. Este último é unha talla do escultor compostelán Juan de Sanmartín que data de 1867 e que foi premiada na Exposición Universal de París.

Pola noite, ás 23,30 horas, tocaralle a quenda á Confraría do Nuestro Padre Jesús Flagelado que iniciará a súa procesión de Jesús Flagelado ás 23,30 horas desde a igrexa de San Agustín. Os confrades portarán o paso procesional do noso Padre Jesús Flagelado, obra de Diego de Sande no primeiro terzo do século XVIII.

VENRES SANTO

Na xornada do Venres Santo sairán catro procesións en Santiago. A do Santo Encuentro será a primeira, que partirá ás 10,30 horas desde a igrexa de San Miguel dos Agros, da man da Confraría do Nuestro Padre Jesús Nazareno e da Santísima Virgen de los Dolores e discorrerá, acompañada pola Banda Municipal de Santiago.

Esta procesión conta cos pasos de San Juan, La Verónica, a Virgen de los Dolores e o do noso Padre Jesús Nazareno. Este último é obra do escultor Manuel Prado y Mariño no século XVIII.

Pola tarde, ás 18,00 horas, sairá a procesión da Quinta Angustia, desde a igrexa do mesmo nome. A Ilustre Confraría de Nuestra Señora de la Quinta Angustia procesiona cunha imaxe tallada polo imaginero Jesús Picón en 1921, que foi restaurada en 2007 por Leopoldo Rodríguez.

Mentres, ás 20,00 horas partirá a Confraría Numeraria do Rosario coa súa procesión do Santo Entierro desde a igrexa de San Domingos de Bonaval. Estarán acompañados pola Banda Municipal de Santiago.

Un dos pasos da procesión do Santo Entuerro é o de Cristo yacente, cuxa imaxe é obra de Pedro Núñez de Taboada (século XVI); a urna é de Tomás Fontenla (1740), e a súa peaña foi ampliada por Bonome en 1953. Posúe incrustaciones de ouro, prata, marfil e pedras preciosas, segundo destacan os organizadores, que engaden que a urna está coroada polos 'Angelitos de la Pasión', realizados dunha peza en marfil.

O outro paso é o da Virgen de los Cuchillos, unha talla do escultor compostelán Castor Lata que loce un manto de veludo que regalou a raíña Isabel II á confraría en 1899.

Xa pola noite, ás 23,00 horas do Venres Santo, sairá a procesión da Virgen de la Soledad desde a igrexa de Salomé.

SÁBADO E DOMINGO

O Sábado Santo ás 20,00 horas comezará a procesión dos Irmáns desde o Colexio da Inmaculada da man da Real Confraría Penitencial do Santísimo Cristo da Unción e Nuestra señora de la Serenidad.

A Cruz de los Infantes, o Cristo Crucificado, o Santísimo Cristo da Unción e Nuestra Señora de la Serenidade son o catro pasos cos que conta esta procesión. As tallas dos dous últimos datan de 1957 e son obra do escultor Castor Lata.

O Domingo de Pascua a Confraría Franciscana de la Vera Cruz volverá percorrer as rúas compostelás. Partirá ás 10,30 desde a igrexa de San Francisco e ás 11,00 horas terá lugar o encontro entre o Cristo Resucitado e a Virgen de la Luz na Praza da Quintana.