Os turistas rurais decántanse polo norte de España, cun 75% de ocupación, segundo EscapadaRural

Os turistas rurais decántanse polo norte de España para pasar as súas vacacións de Semana Santa, xa que terá entre o 13 e o 16 de abril unha ocupación do 75%, fronte ao 67% do centro e sur peninsular, segundo EscapadaRural.

Turismo rural | Fonte: Europa Press

A zona norte do país vese beneficiada, segundo o propio portal, debido a que case o 63,6% dos aloxamentos rexistrados atópanse alí. O 34% corresponden ao centro e sur e o 2,4% sitúanse nas illas Canarias e Baleares.

O nove rexións máis demandadas por este tipo de viaxeiros son Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia e Castilla León, seguidas de Comunidade de Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía e Extremadura.

En canto ás illas, Canarias e Baleares roldarán o 45 por cento de ocupación media nas vacacións de Pascua, segundo os datos de EscapadaRural.

Por Comunidades Autónomas, o cinco cun maior nivel de ocupación son Navarra (91%), A Rioxa (84%), País Vasco (77%), Asturias (77%) e Castilla León (76%).