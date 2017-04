UXT celebra o décimo aniversario do Estatuto do Empregado Público pedindo o seu desenvolvemento

A Federación de Servizos Públicos de UXT reclamou este mércores o desenvolvemento do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) aproveitando que mañá, 13 de abril, cúmprense dez anos desde a súa publicación.

O sindicato destacou que o EBEP deu resposta ás necesidades que durante varias décadas viñan aburando ás Administracións Públicas ao democratizar o marco de relacións laborais do conxunto de empregados públicos e establecer un modelo homoxéneo de Función Pública pero respectando a realidade territorial, competencial e sectorial.

UFG subliñou ademais que o EBEB innovou e reforzou materias como a carreira, a promoción e a clasificación profesional, fixo posible a percepción de trienios polo persoal interino/temporal e, sobre todo, configurou "un auténtico dereito" á negociación colectiva nas Administracións Públicas.

No entanto, o sindicato denuncia que o cambio de ciclo político e a mala situación económica foron utilizados como argumentos para impedir o desenvolvemento do Estatuto e para "desmantelar" todas as melloras de execución directa que o texto expuxo no seu momento (vacacións, permisos, políticas de igualdade, protección da saúde, etc.).

"Para iso producíronse varias modificacións unilaterais (sen participación sindical) avaladas, na maioría dos supostos, polas máis altas instancias xudiciais (Tribunais Constitucional e Supremo) que desvirtuaron os contidos do EBEP", critica.

Segundo UXT, neste dez anos de Estatuto os distintos Gobernos destruíron 53.127 empregos públicos e hase erosionado "tremendamente" a situación socioeconómica e profesional dos empregados públicos, cunha perda de poder adquisitivo que rolda o 18,4% na última década.

Por todo iso, o sindicato reclamou o desenvolvemento negociado do EBEP naqueles sectores que, por imperativo legal, así o precisan, como é o caso do Estatuto do Persoal Docente e do Estatuto do Persoal Investigador.

Desde o punto de vista territorial, UXT advirte de que o EBEP só se desenvolveu completamente nalgunhas rexións, como Comunidade Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia e Extremadura, mentres que outras comunidades só efectuaron modificacións parciais.

No entanto, para UXT, a falta de desenvolvemento máis rechamante é a relativa á Administración Xeral do Estado, por ser competencia exclusiva do Goberno central que, "nestes 10 anos non mostrou compromiso algún respecto diso".

O sindicato tamén ve necesario adaptar o EBEP ás novas realidades socioeconómicas e profesionais dos empregados públicos, para o que considera necesario establecer equivalencias entre todas as carreiras mediante a coordinación das distintas Administracións; conceder o dereito a facer carreira ao persoal temporal de longa duración; estender a xubilación parcial aos empregados públicos, e introducir unha maior seguridade xurídica para o persoal laboral, entre outras cuestións.