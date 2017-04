A secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa, Irene Garrido, afirmou este mércores que o Banco Popular require unha "solución privada" e indicou que o Goberno segue "moi de preto" as alternativas expostas pola xunta xeral de accionistas do Banco Popular para sacar adiante o proxecto da nova presidencia da entidade.

Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa para analizar os datos do IPC de marzo, Garrido indicou que Banco Popular require unha "solución privada", xa que se trata dunha "entidade privada" e o Goberno recibiu indicacións do Banco Central Europeo e do Banco de España respecto de que "non presenta problemas de solvencia".

"Seguimos o proceso da nova presidencia do Banco Popular, coa conformación do seu equipo, e seguimos moi de preto a xunta xeral de accionistas na que expuxeron alternativas para sacar adiante o proxecto no que confía a nova presidencia", apuntou Garrido en referencia á posible ampliación de capital da entidade que se realizaría a finais de ano dirixida "unicamente" a almacenistas e "sen descartar procesos de fusión de converxencia, de consolidación".

Preguntada sobre se o Executivo descarta unha recapitalización preventiva en liña ao sucedido en Italia, Garrido sinalou que as situacións son "totalmente diferentes" e reafirmouse en que é "un problema dunha banca privada".

O 'número dous' de Economía subliñou que neste momento a entidade está "a tratar de conseguir unha vía para poder facer efectivo ese proxecto de futuro", e recalcou que no sector financeiro italiano están a facerse "cousas" que xa realizou o Goberno español.

"Temos unha banca totalmente saneada que non se ve afectada por este tipo de acontecementos. Levouse a cabo un proceso de reestruturación, creo que non ten comparación", salientou.