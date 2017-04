Crise nacionalista en Vedra

Non era a primeira vez que o facía. De feito, Roberto Castro Rocamonde, concelleiro do BNG en Vedra, levaba tempo asistindo a actos electorais de Anova e de En Marea. E non era ningún segredo. A súa organización no concello sabíao ben e tampouco tiña posto moitos reparos. O propio portavoz do BNG en Vedra, José Antonio Pouse, non vía mal esta actitude porque, para el, a prioridade non está nas siglas.

Pero semella que a nova dirección do BNG non comparte nin a postura do edil, nin da do seu portavoz en Vedra. Por iso, este martes remitiulle unha carta a Roberto Castro para solicitarlle a renuncia á acta de edil tras "constatar" que "non comparte" o proxecto político da formación nacionalista.

"En base a ese afastamento político o Bloque pediu ao concelleiro que devolva a acta para que corra a lista e poida ocupar a súa responsabilidade unha persoa que si se identifica co proxecto político que a organización ten para Vedra e o conxunto de Galiza”, engadía o comunicado remitido polos nacionalistas.

O BNG apelou tamén ao código ético que asumen todos os cargos electos para esta formación no momento de integrar unha candidatura. Segundo explicou a formación nacionalista, este documento "recolle expresamente que as persoas que exercen cargos públicos comprométense a respectar, con independencia do que diten as cuestións legais, o criterio da organización de que as actas pertencen ao Bloque e non se conciben sen o apoio conxunto da militancia".

Roberto Castro e parte dos seus compañeiros do BNG de Vedra non entenden este ultimatum da dirección. De feito, el nunca escondeu a súa posición e tiña dito, en varias ocasións, que uns e outros son “nacionalistas”, en alusión ao Bloque e a Anova, e que comparten “proxectos de país”.

“Eu non son militante do Bloque, presenteime non 2015 na candidatura BNG Asembleas Abertas, que xa era entón unha candidatura de unidade popular, e polo tanto é lóxico que estea apoiando publicamente a En Marea”, xustificaba o edil en declaracións a La Voz hai pouco aludindo que tamén a formación de Villares é unha candidatura de unidade popular.

Sen embargo, estas explicacións semellan que non son entendidas polos seus dirixentes que queren que Roberto Castro deixe xa a súa acta de concelleiro. E esta petición da Executiva do BNG chega cando se está producindo un achegamento de posturas entre Bloque e as mareas locais en certas localidades, nomeadamente, en Pontevedra, na que goberna o BNG, ou en Compostela, na que o fai Compostela Aberta.